Carlo Cottarelli: «Chi fa figli vada in pensione prima» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Prima il presidente dell'Istat Gian Carlo Blanciardo ha lanciato l'allarme: «Nel 2021 per la prima volta chiuderemo con meno di 400mila nati. Per dare un elemento di confronto, nel 1964 avevamo oltre un milione di nascite». Probabilmente questo calo delle nascite è da imputare al lockdown: «Paura e incertezza dell'ignoto come accadde dopo Chernobyl». Carlo Cottarelli, ex commissario per la revisione della spesa pubblica e oggi direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, ha allora pubblicato un tweet ribadendo un'idea di cui parla da anni per contrastare la crisi demografica: «Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani, obbligando questi a ritardare il pensionamento. Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima».

