Calenda attacca Conte: “Campione di qualunquismo e trasformismo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Un Campione di qualunquismo e trasformismo”. Carlo Calenda è tornato ad attaccare il Movimento 5 Stelle e il suo leader Giuseppe Conte, che lo aveva accusato ieri di arroganza dopo la richiesta di escludere esponenti del M5S da una futura giunta guidata dal Partito democratico, in cambio del suo sostegno a Roberto Gualtieri. “Dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante”, aveva dichiarato Conte a margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese, dopo aver detto che Calenda, a differenza del Movimento 5 Stelle, è ancora solo “all’inizio di un cammino politico nazionale”. “Calenda sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Undi”. Carloè tornato adre il Movimento 5 Stelle e il suo leader Giuseppe, che lo aveva accusato ieri di arroganza dopo la richiesta di escludere esponenti del M5S da una futura giunta guidata dal Partito democratico, in cambio del suo sostegno a Roberto Gualtieri. “Dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante”, aveva dichiaratoa margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese, dopo aver detto che, a differenza del Movimento 5 Stelle, è ancora solo “all’inizio di un cammino politico nazionale”. “sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: ...

