Attacco hacker a Twitch, ecco quanto guadagnano i creator in Italia e nel mondo: gli streamer più pagati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo che Instagram, Facebook e Whatsapp sono andati in down poche ore fa Twitch, la piattaforma di live streaming targata Amazon, ha subito un Attacco hacker. Ancora non è chiaro se il cyber criminale sia uno o siano in di più, quel che è certo è che le informazioni rubate sono state già caricate online. Gli hacker hanno trasferito le informazioni su un Torrent gigantesco e messe a disposizioni del pubblico in rete: 130GB di dati finiti su 4Chan. Adesso chiunque può scoprire il codice di sorgente del software utilizzato, i client delle app, console e piattaforme, servizi interni etc. Ma anche i compensi degli streamer: compresi quelli Italiani. Twitch data leak has a the "gross earnings" of top streamers someone farmed out and I guess I'm towards ...

