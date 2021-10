Assicurazione Auto verso stangata con aumenti sopra il 10% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le analisi di settore sull’Assicurazione Auto prevedono una possibile stangata in arrivo con i prossimi rinnovi delle polizze. Una condizione che rischia di andare a colpire gli Automobilisti quando questi risultano già provati dai repentini rincari dei prezzi di carburanti. Non è un momento semplice per coloro che sono costretti a muoversi con il proprio mezzo privato, anche considerando che il ricorso ai trasporti pubblici è rallentato dalle inevitabili esigenze di contenimento della pandemia. I dati in arrivo dagli ultimi report e studi relativi al comparto indicano infatti che la situazione di relativo contingentamento dei costi assicurativi potrebbe presto variare. I nuovi rialzi dovrebbero portare a recuperare in pieno le riduzioni dettate dalle compagnie assicurative per via dei lockdown. D’altra parte, il dato ... Leggi su notizieora (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le analisi di settore sull’prevedono una possibilein arrivo con i prossimi rinnovi delle polizze. Una condizione che rischia di andare a colpire glimobilisti quando questi risultano già provati dai repentini rincari dei prezzi di carburanti. Non è un momento semplice per coloro che sono costretti a muoversi con il proprio mezzo privato, anche considerando che il ricorso ai trasporti pubblici è rallentato dalle inevitabili esigenze di contenimento della pandemia. I dati in arrivo dagli ultimi report e studi relativi al comparto indicano infatti che la situazione di relativo contingentamento dei costi assicurativi potrebbe presto variare. I nuovi rialzi dovrebbero portare a recuperare in pieno le riduzioni dettate dalle compagnie assicurative per via dei lockdown. D’altra parte, il dato ...

