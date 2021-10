Alessandra Mussolini torna a Ballando con le Stelle (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alessandra Mussolini a Ballando 2020 Alessandra Mussolini è pronta a ritornare sul “luogo del delitto”. Ad un anno dalla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è riuscita a piazzarsi al terzo posto in coppia con il ballerino Maykel Fonts, l’ex parlamentare sarà nuovamente accolta da Milly Carlucci nel talent show di Rai1, in partenza sabato 16 ottobre 2021. Per lei è stato pensato un ruolo del tutto inedito. L’annuncio, che conferma i rumors circolati, è arrivato ieri pomeriggio nel corso de La Vita in Diretta. Interrogata da Alberto Matano, Alessandra ha dato qualche info sulla sua nuova veste, anche se non è scesa nei dettagli: “Potrebbe essere tutto. Potrebbe succedere di tutto. (…) Potrebbe esserci la vendetta postuma. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021)2020è pronta a rire sul “luogo del delitto”. Ad un anno dalla partecipazione acon le, dove è riuscita a piazzarsi al terzo posto in coppia con il ballerino Maykel Fonts, l’ex parlamentare sarà nuovamente accolta da Milly Carlucci nel talent show di Rai1, in partenza sabato 16 ottobre 2021. Per lei è stato pensato un ruolo del tutto inedito. L’annuncio, che conferma i rumors circolati, è arrivato ieri pomeriggio nel corso de La Vita in Diretta. Interrogata da Alberto Matano,ha dato qualche info sulla sua nuova veste, anche se non è scesa nei dettagli: “Potrebbe essere tutto. Potrebbe succedere di tutto. (…) Potrebbe esserci la vendetta postuma. ...

Advertising

infoitcultura : Alessandra Mussolini a Ballando: “Forse riammessa in gara” azzarda Matano - infoitcultura : Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle: il suo nuovo ruolo - zemmu : RT @Mel0nella: Mi danno della fascista per via del mio cognome, lamenta Rachele Mussolini (quanto ci ha messo Alessandra a darsi allo spett… - Mel0nella : Mi danno della fascista per via del mio cognome, lamenta Rachele Mussolini (quanto ci ha messo Alessandra a darsi a… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Mussolini Alessandra aveva deciso di smettere con la politica per dedicarsi totalmente al ballo. Ecco che spuntano Rach… -