Whirlpool, Mise studia fondo salvaguardia e ammortizzatori, per hub tempi lunghi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fumata grigia dal tavolo Mise sulla vertenza del sito Whirlpool di Napoli. Il Consorzio di aziende interessate a rilevare lo stabilimento di via Argine per farne un hub della mobilità sostenibile, infatti, ha confermato l'attenzione di alcune società, si era parlato di 7 aziende, a rilevare la struttura ma ha profilato tempi lunghi per il perfezionamento del progetto. Nonostante tra le proposte avanzate ci sia quella della produzione di sedili per auto e bus e Invitalia stia condividendo una data room con società di cui non è stato fatto il nome che peraltro hanno già effettuato un "sopralluogo sul sito", i tempi sicuramente, come ha spiegato il coordinatore del Consorzio Riccardo Monti, sforeranno la data del 15 ottobre prossimo, giorno in cui scadrà la procedura di licenziamento collettivo per i 340 ...

