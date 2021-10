Volotea ricorre al Tar contro esclusione gara continuità territoriale con la Sardegna

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Laper lanei viaggi aerei da e per laregistra il ricorso di, avanzato al TAR dellachiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa a causa di una asserita formalità burocratica. La compagnia chiede di sospendere l’efficacia di tale provvedimento con una misura cautelare urgente e fa sapere che i legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles. La decisione di escluderedallaper una mera formalità lede, secondo quanto riporta la compagnia, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell’Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon ...

