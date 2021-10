Vaccino Pfizer e Moderna, efficacia alta 7 mesi dopo seconda dose (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’efficacia dei vaccini anti-Covid a mRna – Pfizer e Moderna – resta alta nel tempo, a 7 mesi dalla seconda dose. Cala, però, davanti alla variante Delta. Sono alcuni dei dati diffusi dal’Istituto superiore di sanità (Iss), sulla base del quarto report a cura del Gruppo di lavoro Iss-ministero della Salute ‘Sorveglianza vaccini Covid-19’. Almeno nella popolazione generale per la quale, “a 7 mesi dalla seconda dose” di Vaccino “non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell’89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a 6 mesi dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’dei vaccini anti-Covid a mRna –– restanel tempo, a 7dalla. Cala, però, davanti alla variante Delta. Sono alcuni dei dati diffusi dal’Istituto superiore di sanità (Iss), sulla base del quarto report a cura del Gruppo di lavoro Iss-ministero della Salute ‘Sorveglianza vaccini Covid-19’. Almeno nella popolazione generale per la quale, “a 7dalla” di“non si osserva una riduzione significativa diin termini di protezione dall’infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell’89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a 6dalla ...

