Uno studio giapponese dimostra che il vaccino Pfizer non produce la proteina Spike? Non è così (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo Stefano Scoglio (ne parliamo qui), uno studio giapponese svolto in collaborazione con Pfizer dimostrerebbe che la Casa farmaceutica non avrebbe mai risolto il problema di bio-distribuzione del suo vaccino a mRNA nelle cellule. Durante un’intervista su Byoblu del 3 ottobre 2021, si sostiene che Scoglio avrebbe «scoperto» un paper «rimasto fino a poco tempo fa segretato, ora reso pubblico» che risulterebbe utile a smentire le dichiarazioni dei nostri colleghi di Facta. Per chi ha fretta: Le verifiche sull’efficacia e sicurezza dei vaccini anti-Covid non si fanno né sui kiwi né sui topi, bensì sulle persone. Il report giapponese citato, essendo pre-clinico ed eseguito sui topi e in vitro, non può sostituirsi agli ampi studi clinici che hanno portato all’approvazione del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo Stefano Scoglio (ne parliamo qui), unosvolto in collaborazione condimostrerebbe che la Casa farmaceutica non avrebbe mai risolto il problema di bio-distribuzione del suoa mRNA nelle cellule. Durante un’intervista su Byoblu del 3 ottobre 2021, si sostiene che Scoglio avrebbe «scoperto» un paper «rimasto fino a poco tempo fa segretato, ora reso pubblico» che risulterebbe utile a smentire le dichiarazioni dei nostri colleghi di Facta. Per chi ha fretta: Le verifiche sull’efficacia e sicurezza dei vaccini anti-Covid non si fanno né sui kiwi né sui topi, bensì sulle persone. Il reportcitato, essendo pre-clinico ed eseguito sui topi e in vitro, non può sostituirsi agli ampi studi clinici che hanno portato all’approvazione del ...

Advertising

satyagrahaaa : RT @ChanceGardiner: Sars-Cov2 è stato trovato nei cervi, nelle mosche e ora nelle cozze. - Corrado95865994 : Ragazzi più a rischio di effetti collaterali da vaccino Pfizer rispetto al Covid, suggerisce uno studio.. - Daniela192601 : RT @ChanceGardiner: Medical Facts di Burioni: 'Uno studio su milioni di persone in Israele dimostra: nessun pericolo per la fertilità, tumo… - sonounaformica : @thatsanuser Se è molto lungo si, inizia da quello, però magari dedica uno o due giorni allo studio di un altro esa… - Chiedoperunami4 : RT @FabrizioRoncone: Qualcuno conosce uno studio legale che assume addetti alle fotocopie? (Chiedo per un'amica) #Elezionicomunali2021 -