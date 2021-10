Un’altra Mussolini a testa in giù. L’odio di sinistra è sempre legittimo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Loro sono i buoni. Loro sono i democratici. Loro sono quelli che impartiscono lezioni di vita e anche di giornalismo. Sono talmente buoni, democratici e irreprensibili sotto qualunque aspetto del vivere da aver riempito in queste ore il web con foto di Rachele Mussolini a testa in giù. Sì esatto, proprio loro, gli antifascisti che si erano indignati così tanto per le parole di Fidanza e le conseguenti reazioni di Giorgia Meloni, quelli che sono sempre pronti a fare la morale e ad alzare il ditino inquisitorio verso gli altri, ecco, questi fulgidi esempi di suprema virtù, non hanno esitato nemmeno un secondo prima di crocifiggere senza pietà la neo eletta consigliera della Capitale trasformando il web in un enorme e sadico Piazzale Loreto 2.0. Ovviamente non bastava la foto, già di per sé disgustosa. Ad accompagnare l’immagine ribaltata ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Loro sono i buoni. Loro sono i democratici. Loro sono quelli che impartiscono lezioni di vita e anche di giornalismo. Sono talmente buoni, democratici e irreprensibili sotto qualunque aspetto del vivere da aver riempito in queste ore il web con foto di Rachelein giù. Sì esatto, proprio loro, gli antifascisti che si erano indignati così tanto per le parole di Fidanza e le conseguenti reazioni di Giorgia Meloni, quelli che sonopronti a fare la morale e ad alzare il ditino inquisitorio verso gli altri, ecco, questi fulgidi esempi di suprema virtù, non hanno esitato nemmeno un secondo prima di crocifiggere senza pietà la neo eletta consigliera della Capitale trasformando il web in un enorme e sadico Piazzale Loreto 2.0. Ovviamente non bastava la foto, già di per sé disgustosa. Ad accompagnare l’immagine ribaltata ...

Advertising

LucillaMasini : RT @Soppressatira: Rachele Mussolini, record di preferenze a Roma: «Il fascismo? Discorso troppo lungo». Un’altra che non ha studiato stori… - julynko2000 : RT @Soppressatira: Rachele Mussolini, record di preferenze a Roma: «Il fascismo? Discorso troppo lungo». Un’altra che non ha studiato stori… - Soppressatira : Rachele Mussolini, record di preferenze a Roma: «Il fascismo? Discorso troppo lungo». Un’altra che non ha studiato… - ivan71439634 : RT @gervasoni1968: Allucinante Un'altra Mussolini a testa in giù. L'odio di sinistra è sempre legittimo - Redazione - Marco1999Busa : RT @gervasoni1968: Allucinante Un'altra Mussolini a testa in giù. L'odio di sinistra è sempre legittimo - Redazione -