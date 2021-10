Un gabinetto a Gerusalemme nella Città vecchia

Advertising

AlbertoNisolini : Trovato a Gerusalemme un gabinetto di 2.700 anni fa - lucianotanto1 : Inodoro de hace 2700... cuando el asunto era cosa e'ricos... Trovato a Gerusalemme un gabinetto di 2.700 anni fa - annamariamoscar : Gerusalemme, trovato un gabinetto di 2700 anni fa: era in un cubicolo, con vicino una fossa settica e alberi profum… - meschini_nito : Gerusalemme, trovato un gabinetto di 2700 anni fa: era in un cubicolo, con vicino una fossa settica e alberi profum… -

Ultime Notizie dalla rete : gabinetto Gerusalemme

La Stampa

L'archeologo Yaakov Billig della Israel Antiquities Authority con ildi 2.700 anni fa ritrovato a- Yoli Schwartz/IAA . Un "water" di 2.700 anni fa: è la scoperta insolita effettuata dagli archeologi a. Insolita e straordinaria per ..., 03 ott 18:54 - Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha affermato oggi durante una riunione deldi governo incentrata sulla lotta al coronavirus...Israeli Prime Minister Naftali Bennett chairs the weekly cabinet meeting at the Ministry of Foreign Affairs offices in Jerusalem, on September 11, 2021.Liscio e di pietra calcarea, il gabinetto privato dotato di fossa settica è stato trovato negli scavi di una villa nella Città vecchia: era un bene raro e di estremo lusso ...