Temptation Island | Nunzia Sansone ha partorito

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Flavio Zerella e, ex concorrenti di, sono diventati genitori. La coppia, che aveva annunciato la gravidanza qualche mese fa tramite i social, ha allargato la famiglia con l’arrivo della piccola Dea. Flavio Zerella esono due ex concorrenti dima i due hanno partecipato a diverse edizioni, con i loro rispettivi compagni. Dopo la fine del reality la coppia si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nella sua carriera non ne ha mancato uno: dal dating della De Filippi fino a, per poi non farsi mancare neppure il Grande Fratello Vip . Ora Luca Onestini è volato in Spagna, dove ...Flavio Zerella e Nunzia Sansone sono diventati genitori ! La coppia di, sebbene di due edizioni diverse, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia . Nunzia ha partorito oggi , dando alla luce una bellissima bambina per la quale hanno scelto ...edAntonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island del programma condotto da Filippo Bisciglia, è uscita con il figlio di Fabrizio Corona: ...è approdato al Grande Fratello Vip e adesso potrebbe anche diventare tronista di Uomini e Donne. Ma soltanto con un buon compenso, ...