“Stop alle emissioni” | l’appello delle comunità religiose alla Cop26

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’incontro tra esponenti religiosi e scienziati si è svolto in Vaticano. Papa Francesco sottolinea che l’incontro “unisce tante culture e spiritualità in uno spirito di fraternità” “Le generazioni future non ci perdoneranno mai se perdiamo l’opportunità di proteggere la nostra casa comune. Abbiamo ereditato un giardino: non dobbiamo lasciare un deserto ai nostri figli”. Questo L'articolo proviene da Consumatore.com.