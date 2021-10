Serie C-Girone C, Palermo: rosanero in diretta su Sky contro il Foggia di Zeman (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie per i tifosi del Palermo FC. La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio del network satellitare Sky contro il Foggia guidato da Zdenek Zeman Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie per i tifosi delFC. La compagineallenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio del network satellitare Skyilguidato da Zdenek

Advertising

ILOVEPACALCIO : Serie D - Girone I 4° giornata: i risultati e la classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - Edorsi53 : RT @gippu1: In Prato-Athletic Carpi, Serie D Girone D, Francesco Renzi (figlio di Matteo) ha appena segnato il suo primo gol in carriera. h… - ftg_soccer : GOAL! Lavagnese in Italy Serie D: Girone A Ligorna 1-1 Lavagnese GOAL! Lavagnese in Italy Serie D: Girone A Ligorna 2-3 Lavagnese - latinacalcio : Latina Vs Picerno, al via la vendita dei biglietti: Iniziata la vendita online dei biglietti per la prossima sfida… - ftg_soccer : GOAL! Troina in Italy Serie D: Girone I Troina 3-0 Aversa Normanna -