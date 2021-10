SACE | Latini | “PNRR deve agevolare convergenza verso modelli di business competitivi”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il Piano Nazionale è un’occasione per rilanciare gli investimenti italiani in innovazione e Ricerca e Sviluppo e aumentare così latà sia a livello di Sistema Paese che a livello imprenditoriale. Ecco, quindi, che tra gli obiettivi del, per garantire una crescita duratura e dei reali benefici strutturali, ciessere anche quello diunadi: che sintetizzino innovazione, sostenibilità e propensione all’export, i tre pilastri su cui fare leva per incrementare latà delle imprese italiane nel medio-lungo periodo”. È quanto ha affermato Pierfrancesco, amministratore delegato di...

