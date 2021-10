Renzi: “Salvini? Tutta fuffa dopo scoppola alle elezioni” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Salvini? Tutta fuffa. Ha preso una scoppola alle elezioni e deve parlare di altro. Si chiama diversivo, arma di distrazione di massa. La Lega è andata maluccio, peggio solo i 5 Stelle. E’ andata maluccio perché ha scelto i candidati sbagliati”. Così Matteo Renzi, ospite a L’Aria che Tira su La7, commenta lo strappo della Lega dopo l’assenza dei ministri del Carroccio al Cdm sulla delega fiscale. dopo le elezioni, continua ironico, “Italia viva è inspiegabilmente viva, abbiamo preso più consiglieri comunali e sindaci eletti di Conte, se noi siamo all’1% i grillini che sono al mezzo?”. E sulle elezioni nella Capitale, “Calenda è andato molto bene a Roma e lo abbiamo sostenuto con molta convinzione”. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “. Ha preso unae deve parlare di altro. Si chiama diversivo, arma di distrazione di massa. La Lega è andata maluccio, peggio solo i 5 Stelle. E’ andata maluccio perché ha scelto i candidati sbagliati”. Così Matteo, ospite a L’Aria che Tira su La7, commenta lo strappo della Legal’assenza dei ministri del Carroccio al Cdm sulla delega fiscale.le, continua ironico, “Italia viva è inspiegabilmente viva, abbiamo preso più consiglieri comunali e sindaci eletti di Conte, se noi siamo all’1% i grillini che sono al mezzo?”. E sullenella Capitale, “Calenda è andato molto bene a Roma e lo abbiamo sostenuto con molta convinzione”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Salvini 'Il Pd mi ringrazi per Draghi, il M5s non arriverà al 2023', dice Renzi In un'intervista a La Stampa, Matteo Renzi , segretario e leader di Italia Viva, dichiara che 'in queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo a casa Salvini, che si ...

renzi: a roma voterei gualtieri. oggi per i dem si chiude la stagione del 'o conte o morte' BARBARA JERKOV per il Messaggero MATTEO RENZI Ha vinto il centrosinistra o l'alleanza Pd - M5S, presidente Renzi? 'Ha vinto il centrosinistra. Hanno perso i 5Stelle e hanno perso Salvini e Meloni. Una rivincita per la politica contro il populismo. È stata una ...

