Norme anti Covid: linea 85, passeggero 30enne non vuole mettere la mascherina e viene multato a bordo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora episodi di intolleranza alle Norme anti Covid sui mezzi pubblici. linea 85, all'altezza del Tritone: sanzionato un 30enne, era senza mascherina Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora episodi di intolleranza allesui mezzi pubblici.85, all'altezza del Tritone: sanzionato un, era senza

Advertising

Corriere : Il nuovo flop dei banchi anti-Covid: «Sono fuori dalle norme anti incendio, vanno rit... - Niallsenergy : ma la gente che ti si siede attaccata accanto in treno ha capito qualcosa delle norme anti-covid? - CN24_tv : Violazione delle norme anti contagio: sanzioni e chiusure a Bianco - Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #Scommesse #bianco #carabinieri Mancato rispetto norme anti Covid per la terza volta: sospes… - roseserenity2_0 : ma quindi scusate se Lisa è a Parigi ma non può partecipare alle sfilate/eventi cosa ci è andata a fare? poi la yg… -