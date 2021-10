Non solo l’effetto jelly su iPad mini 6: altri problemi allo schermo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non se la passa granché bene il nuovo iPad mini 6, che sta manifestando diversi problemi allo schermo, tra cui l’effetto jelly di cui vi abbiamo più volte parlato (problema che viene fuori, sugli esemplari colpiti, quando si effettua uno scrolling in senso verticale). Adesso a preoccupare sono le distorsioni e le macchie scolorite in cui alcuni proprietari sono purtroppo incappati. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, basta effettuare una pressione con il dito in alcuni punti dello schermo per prendere visione dei difetti di cui sopra, che si rendono più percettibili quando vengono visualizzate immagini più scure o si passa alla modalità notte. Un disturbo di cui sono state rese già diverse segnalazioni, e che pare possa essere dovuto alla poca ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non se la passa granché bene il nuovo6, che sta manifestando diversi, tra cuidi cui vi abbiamo più volte parlato (problema che viene fuori, sugli esemplari colpiti, quando si effettua uno scrolling in senso verticale). Adesso a preoccupare sono le distorsioni e le macchie scolorite in cui alcuni proprietari sono purtroppo incappati. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, basta effettuare una pressione con il dito in alcuni punti delloper prendere visione dei difetti di cui sopra, che si rendono più percettibili quando vengono visualizzate immagini più scure o si passa alla modalità notte. Un disturbo di cui sono state rese già diverse segnalazioni, e che pare possa essere dovuto alla poca ...

Advertising

riotta : A sinistra si sta sottovalutando il risultato romano @CarloCalenda votato da un elettore su 5 senza partito, client… - BentivogliMarco : Quando si perde si sta accanto a chi ha portato la bandiera anche per te. Correre a Napoli per cercare un selfie da… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - buronjek : RT @valy_s: #Covid19 Non credete alla propaganda dei media che danno voce solo al #pensierounico o alle psicosi ipocondriache. A genitori e… - dopiot : RT @erretti42: I 5S sono considerati sempre e solo come i naturali portatori d’acqua dopo che li si è insultati in tutti i modi. Incompeten… -