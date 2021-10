Non prendetevela con chi fischierà Donnarumma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quei quattro legni piantati al limitar del campo da gioco e sormontati dalle traverse sul terreno di San Siro li conosce bene. Erano la sua dimora tutto l'anno, un posto sicuro al quale lui stesso dava sicurezza. Sarebbero potuti essere ancora i suoi, così non è stato. Le scelte a volte portano lontano dalle zone di conforto, conducono lontano dall'abitudine. Quelle porte Gianluigi Donnarumma le ritroverà stasera. Uguali a loro stesse eppure diverse. Saranno il contesto e il contorno a cambiare e non solo perché a Milano si gioca Italia-Spagna, semifinale della Nations League. Perché quelli non sono più i suoi luoghi. Quello non è più il suo stadio. È finito distante da lì Gigio. Ha scelto l'altrove, quello ricco e opulento di Parigi. Un calciatore è un professionista, ha il pieno diritto di scegliere cosa è meglio per lui, quale sia il posto migliore per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quei quattro legni piantati al limitar del campo da gioco e sormontati dalle traverse sul terreno di San Siro li conosce bene. Erano la sua dimora tutto l'anno, un posto sicuro al quale lui stesso dava sicurezza. Sarebbero potuti essere ancora i suoi, così non è stato. Le scelte a volte portano lontano dalle zone di conforto, conducono lontano dall'abitudine. Quelle porte Gianluigile ritroverà stasera. Uguali a loro stesse eppure diverse. Saranno il contesto e il contorno a cambiare e non solo perché a Milano si gioca Italia-Spagna, semifinale della Nations League. Perché quelli non sono più i suoi luoghi. Quello non è più il suo stadio. È finito distante da lì Gigio. Ha scelto l'altrove, quello ricco e opulento di Parigi. Un calciatore è un professionista, ha il pieno diritto di scegliere cosa è meglio per lui, quale sia il posto migliore per ...

Non prendetevela con chi fischierà Donnarumma Italia-Spagna si gioca a San Siro, lo stadio che è stato casa del portiere, ma che ora non lo è più. Perché la maglia della Nazionale non può essere un'amnistia rispetto alle scelte del passato ...

