Nego Do Borel è stato ritrovato vivo in un Motel, la madre temeva si fosse suicidato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego Do Borel è vivo ed è stato ritrovato in un Motel dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla madre. Il rapper, tristemente conosciuto nel nostro paese per aver molestato e probabilmente stuprato Dayane Mello a La Fazenda, era sparito da più di 24 ore quando sua madre ha dato l’allarme paventando l’ipotesi del suicidio. “La polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel, cantante ed ex concorrente del reality A Fazenda accusato di molestie e presunto stupro ai danni di Dayane Mello. A sporgere denuncia la madre di Nego che nella sera di lunedì scorso si è recata in un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro preoccupata per il suo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 ottobre 2021)Doed èin undopo la denuncia di scomparsa fatta dalla. Il rapper, tristemente conosciuto nel nostro paese per aver molee probabilmente stuprato Dayane Mello a La Fazenda, era sparito da più di 24 ore quando suaha dato l’allarme paventando l’ipotesi del suicidio. “La polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa diDo, cantante ed ex concorrente del reality A Fazenda accusato di molestie e presunto stupro ai danni di Dayane Mello. A sporgere denuncia ladiche nella sera di lunedì scorso si è recata in un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro preoccupata per il suo ...

