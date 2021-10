Napoli: viene installato un babbo natale gigante a ottobre e poi rimosso dopo le polemiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Città di Napoli si sta già preparando al natale: nonostante i 30 gradi avvertiti fino a pochi giorni fa, nel capoluogo campano sono già in corso i lavori di installazione in attesa del prossimo periodo natalizio. Ieri mattina i cittadini e i turisti che si sono ritrovati a passare nei pressi del Lungomare si sono imbattuti, addirittura, in un enorme babbo natale, installato in Piazza Vittoria. Le polemiche sull'installazione del babbo natale gonfiabile e delle luci natalizie Una tempistica davvero inconcepibile secondo alcuni, che non hanno mancato nel far arrivare le proprie critiche sui social. Nonostante l'installazione abbia suscitato molta ironia sul web, con decine di turisti e residenti che si sono scattati dei selfie in compagnia del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Città disi sta già preparando al: nonostante i 30 gradi avvertiti fino a pochi giorni fa, nel capoluogo campano sono già in corso i lavori di installazione in attesa del prossimo periodo natalizio. Ieri mattina i cittadini e i turisti che si sono ritrovati a passare nei pressi del Lungomare si sono imbattuti, addirittura, in un enormein Piazza Vittoria. Lesull'installazione delgonfiabile e delle luci natalizie Una tempistica davvero inconcepibile secondo alcuni, che non hanno mancato nel far arrivare le proprie critiche sui social. Nonostante l'installazione abbia suscitato molta ironia sul web, con decine di turisti e residenti che si sono scattati dei selfie in compagnia del ...

Advertising

SSCNapoli_FL : RT @claudioruss: Il ct del #Camerun Toni Conceição a @CalcioNapoli24: '#Anguissa in Coppa d'Africa? Lo convocherò. Se mi dirà di voler rest… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il ct del #Camerun Toni Conceição a @CalcioNapoli24: '#Anguissa in Coppa d'Africa? Lo convocherò. Se mi dirà di voler rest… - claudioruss : Il ct del #Camerun Toni Conceição a @CalcioNapoli24: '#Anguissa in Coppa d'Africa? Lo convocherò. Se mi dirà di vol… - lucianoserrone : @Squarcione75 @apetrazzuolo Secondo lei cosa doveva dire? Qualcuno a Napoli si vergogna dell’accoglienza che viene… - GiuseppeMirone5 : RT @Roberto00281114: SCUSATE SE CI TORNO(Koulibaly) Ogni volta che ci penso a me viene da ridere: a proposito del fiorentino razzista??non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli viene De Magistris, risultato buono: 'sabato 16 sarò di nuovo in Calabria' Parlo volutamente di partito perché questo è il segnale che viene dalla Calabria; 130.000 voti ... Per quanto riguarda Napoli credo che anche qui arriva un segnale di quanto importante sia stata l'...

PREMIO FAUSTO ROSSANO 7 - Dal 16 al 23 ottobre a Napoli ...psichiatrico Leonardo Bianchi e poi come responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli, ... ipocrita e prigioniera degli schemi - spiega l'artista - chi non si adegua al mainstream viene ...

Cannavaro: “Allenare il Napoli è uno dei miei sogni” Corriere dello Sport.it Napoli, Manfredi, sindaco al primo turno: una carriera dall'università alla politica Gaetano Manfredi, candidato al comune di Napoli, ha conquistato la poltrona di primo cittadino al primo turno. Invece nel 2019 che diventa ministro dell’Università e della ricerca durante il secondo G ...

i nemici che sorridono a fianco di Manfredi- Corriere.it In tutto fanno la bellezza di tredici liste, che sommate insieme hanno dato il 65,88% alla coalizione che sosteneva Manfredi. Naturalmente questo non toglie niente alla vittoria stratosferica di Manfr ...

Parlo volutamente di partito perché questo è il segnale chedalla Calabria; 130.000 voti ... Per quanto riguardacredo che anche qui arriva un segnale di quanto importante sia stata l'......psichiatrico Leonardo Bianchi e poi come responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di, ... ipocrita e prigioniera degli schemi - spiega l'artista - chi non si adegua al mainstream...Gaetano Manfredi, candidato al comune di Napoli, ha conquistato la poltrona di primo cittadino al primo turno. Invece nel 2019 che diventa ministro dell’Università e della ricerca durante il secondo G ...In tutto fanno la bellezza di tredici liste, che sommate insieme hanno dato il 65,88% alla coalizione che sosteneva Manfredi. Naturalmente questo non toglie niente alla vittoria stratosferica di Manfr ...