Napoli. Sbaglia a consegnare la spesa e viene accoltellato: arrestati padre e figlio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Napoli. Sbaglia una consegna, padre e figlio lo feriscono con un coltello. Accade ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, ma l’episodio risale allo scorso 26 agosto. Vittima un addetto alle consegne di un negozio di generi alimentari, la cui “colpa” è quella di aver L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021)una consegna,lo feriscono con un coltello. Accade ai Quartieri Spagnoli, a, ma l’episodio risale allo scorso 26 agosto. Vittima un addetto alle consegne di un negozio di generi alimentari, la cui “colpa” è quella di aver L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Enrico_Ielasi64 : Ecco il motivo della bassa affluenza, mancano i #grillini che hanno preso per buona la notizia Elezioni Comunali,… - kiehl1 : Chi dichiara la morte del M5S (la terza?) o non ha capito il M5S oppure spera che ripetendolo mille volte possa div… - sportli26181512 : Le pagelle di Pioli - Il suo giovane Milan si è fatto grande. E a Bergamo lui non sbaglia una mossa: Secondo in cla… - TOSADORIDANIELA : RT @solonapoli24: @DarioNardella @angelomangiante @sscnapoli @acffiorentina @victorosimhen9 @kkoulibaly26 Caro Sindaco, Firenze non centra… - gamonapoli : I filo presidenziali amanti del posto fisso allo stadio, hanno tre linea guida quando commentano. - confronto col… -