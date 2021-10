Nadef, via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza: ecco cosa contiene (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza: 379 voti favorevoli, 42 contrari e 4 astenuti (contro i 190 sì, 37 e no un astenuto al Senato). Non hanno partecipato al voto sulla Nadef, il 19,55 per cento dei deputati della Lega, il 20,89 del M5s, il 21,62 di Fratelli d’Italia e il 28,95 di Forza Italia. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha votato sì. Un messaggio forte e chiaro per il premier Mario Draghi. Ma cosa contiene la risoluzione di maggioranza approvata? Si tratta di und documento che prevede 10 impegni nei confronti del governo Draghi. Si va dall’impegno per gli investimenti alla proroga del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viadelladisulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza: 379 voti favorevoli, 42 contrari e 4 astenuti (contro i 190 sì, 37 e no un astenuto al). Non hanno partecipato al voto sulla, il 19,55 per cento dei deputati della Lega, il 20,89 del M5s, il 21,62 di Fratelli d’Italia e il 28,95 di Forza Italia. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha votato sì. Un messaggio forte e chiaro per il premier Mario Draghi. Maladiapprovata? Si tratta di und documento che prevede 10 impegni nei confronti del governo Draghi. Si va dall’impegno per gli investimentiproroga del ...

