Motorola debutto col suo E40 | svelata la scheda tecnica e le foto

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)non si ferma più e dopo il Moto E20 e il Moto E30 si prepara a lanciare sul mercato anche il Moto E40: ecco quanto è emerso in rete.Moto E40Siamo sempre nell’ambito della fascia più economica del mercato, almeno da quanto emerso dalle informazioni rilasciate dal leaker Evleaks. Lo smartphone dovrebbe avere un display da 6,5 pollici e un refresh rate da 90 Hz. Il processore non è stato ufficializzato, ma dovrebbe essere un CPU octa-core dello stesso tipo del Moto E20. Il cellulare dovrebbe essere distribuito con la versione di Android Go Edition, quindi con una potenza ridotta. In realtà questo smartphone sarebbe già uscito su Geekbench nella versione da 4 GB di Ram ed il punteggio registrato, 352 in single-core e 1352 in multi-core, conferma il livello medio-basso del prodotto. Invece la batteria si dovrebbe ...