Milan, Kjaer: “Rinnovo? Il club conosce la mia posizione, può chiamarmi quando vuole” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale danese, ha parlato della situazione contrattuale con il club rossonero: “Se sono più vicino al Rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il difensore del, Simon, nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale danese, ha parlato della situazione contrattuale con ilrossonero: “Se sono più vicino alcol? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Illa mia opinione e la miaa riguardo:risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui rinnovi di contratto in casa @acmilan: da #Kessié e #Romagnoli a #Kjaer - AntoVitiello : ??? Partita perfetta del #Milan a Bergamo. Qualità e intensità, gara strepitosa e bellissima. Prova di forza dei ros… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - TV7Benevento : Calcio: Kjaer, 'rinnovo? Felice al Milan, il club può chiamarmi quando vuole'... - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, Simon #Kjær risponde ad alcune domande sul rinnovo ???? Ecco le parole del danese #LBDV #LeBombeDiVlad… -