GiuseppeConteIT : A #Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario. In questo nuovo corso il Movimento 5 Stelle guar… - ADeLaurentiis : A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una fig… - Roberto_Fico : Gaetano Manfredi sarà un ottimo sindaco di #Napoli. Nel suo impegno al servizio della città sarà supportato dal… - mattinodinapoli : Manfredi sindaco di Napoli: boom di voti dagli M5S, meno dal Pd. Preferenze anche dai leghisti - ii_minis : Ho visto una foto di Manfredi, che addirittura sarebbe stato ministro per l'università, a napoli e mi è sembrato pe… -

La rivoluzione arancione dell'ormai exde Magistris, aperta dieci anni fa promettendo ai ... Nei prossimi giorni Gaetanodovrà procedere alla creazione della sua prima Giunta. Tra i ...Ildi Napoli,, tifoso della Juventus, ha parlato del club azzurro e della possibile vittoria dello scudetto Il nuovodi Napoli Gaetano, tifoso dela Juve, a Radio Kiss ...Il suo stipendio da sindaco, per i prossimi cinque anni, al netto delle trattenute dovrebbe aggirarsi intorno ai 4500 euro mensili A Napoli, con una affermazione in voti pari al 62% Gaetano Manfredi a ...Dovrà attendere ancora qualche giorno, Gaetano Manfredi, sindaco eletto di Napoli, per potersi formalmente insediare a Palazzo San Giacomo nel pieno dei suoi poteri: slitta la proclamazione in Corte d ...