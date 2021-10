Luca Onestini: chi è la nuova fidanzata? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver finalmente voltato pagina dopo la burrascosa fine della sua storia d’amore con la modella ceca Ivana Mrazova. Luca Onestini ha letteralmente perso la testa per la giornalista spagnola Cristina Porta conosciuta a Secret Story. Luca Onestini, ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip avrebbe finalmente dimenticato l’ex fidanzata, la modella ceca conosciuta proprio durante l’esperienza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver finalmente voltato pagina dopo la burrascosa fine della sua storia d’amore con la modella ceca Ivana Mrazova.ha letteralmente perso la testa per la giornalista spagnola Cristina Porta conosciuta a Secret Story., ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip avrebbe finalmente dimenticato l’ex, la modella ceca conosciuta proprio durante l’esperienza Articolo completo: dal blog SoloDonna

