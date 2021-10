L' efficacia di Pfizer e Moderna resta alta anche 7 mesi dopo la seconda dose

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Dopo gli studi su Israele, una nuova ricerca Usa ora conferma: l’efficacia della protezione di due… - hpuntin : @MediasetTgcom24 Addirittura Reuters riporta l'esatto contrario e cioè l'efficacia dall'88% cala al 47% dopo sei me… - VesuvioLive : Pfizer e Moderna, l’efficacia non cala a 7 mesi dal richiamo: il report dell’ISS - Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : efficacia Pfizer

ad_dyn Variante Delta L'dei vaccinie Moderna cala davanti alla variante Delta. "Confrontando i dati tra gennaio e giugno 2021, periodo in cui predominava la variante Alfa" del ...Lo studio in questione dimostra che, in presenza della variante Delta del Covid, oggi predominante, l'del vaccinocontro il contagio cala in modo considerevole. Si passa dal 93 al 53%...Uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità ci rassicura sui vaccini Pfizer e Moderna, ossia i farmaci anti-covid prodotti con la tecnologia a mRna: a sette mesi dalla vaccinazione non si re ...L’Istituto superiore di Sanità, insieme al ministero della Salute, ha diffuso il report aggiornato con i dati dell’efficacia del siero. I risultati ...