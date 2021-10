La rivelazione | “Stavamo vincendo 10 a 1 e l’ho fatto uscire”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’academy del Manchester United è sempre stata una delle migliori al mondo. Ed uno dei fiori all’occhiello degli ultimi anni dei Red Devils è senza ombra di dubbio Mason Greenwood. Greenwood Manchester United ex allenatoreNelle ultime ore è uscito un aneddoto particolare sull’attaccante inglese. Infatti il suo ex allenatore ha ricordato un vecchio evento del passato: “Abbiamo vinto 10-1 e lui ha segnato dieci gol. All’epoca quando una squadra segnava 10 gol bisognava fermare la partita perchè non era piacevole per l’avversario, così”. LEGGI ANCHE: Fiorentina, Vlahovic via già a gennaio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.