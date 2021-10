Inter, al via la vendita dei biglietti per il match contro lo Sheriff (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In vendita i biglietti per Inter-Sheriff di Champions League Al ritorno dalla pausa delle Nazionali, l’Inter sarà attesa tra le altre dalla partita in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol in programma per martedì 19 settembre a San Siro. Da oggi è possibile acquistare i biglietti per il match, che probabilmente rappresenterà uno spartiacque importante nella stagione dei nerazzurri. In attesa della formalizzazione dell’incremento di capienza degli stadi e di conoscere le relative regole di occupazione dei posti a sedere, i settori inizialmente in vendita saranno proposti con la tradizionale scacchiera al 50%. Inter-Sheriff TIRASPOL, biglietti IN ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inperdi Champions League Al ritorno dalla pausa delle Nazionali, l’sarà attesa tra le altre dalla partita in Champions LeagueloTiraspol in programma per martedì 19 settembre a San Siro. Da oggi è possibile acquistare iper il, che probabilmente rappresenterà uno spartiacque importante nella stagione dei nerazzurri. In attesa della formalizzazione dell’incremento di capienza degli stadi e di conoscere le relative regole di occupazione dei posti a sedere, i settori inizialmente insaranno proposti con la tradizionale scacchiera al 50%.TIRASPOL,IN ...

