I Messaggi Contrastanti Di Musk Sui Bitcoin Alimentano Le Ansie Sulle Criptovalute (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bitcoin, sembrava, era finalmente pronto per la prima serata. I prezzi aumentavano, le grandi società di pagamenti lo accettavano e miliardari come Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiler lo sostenevano come un investimento. Ma ora che il CEO di Tesla Elon Musk sta segnalando che è improvvisamente diffidente nei confronti della criptovaluta, cosa significherà per il resto dell’America aziendale? I commenti sorprendentemente negativi di Musk sull’enorme quantità di energia richiesta per estrarre Bitcoin (XBT) arrivano dopo che Tesla (TSLA) ha acquistato $ 1,5 miliardi di criptovaluta per il suo bilancio aziendale – e anche dopo che Musk è stato impegnato a sostenere il valore del meme -driven crypto Dogecoin. Il prezzo di Bitcoin, dogecoin e altre Criptovalute ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021), sembrava, era finalmente pronto per la prima serata. I prezzi aumentavano, le grandi società di pagamenti lo accettavano e miliardari come Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiler lo sostenevano come un investimento. Ma ora che il CEO di Tesla Elonsta segnalando che è improvvisamente diffidente nei confronti della criptovaluta, cosa significherà per il resto dell’America aziendale? I commenti sorprendentemente negativi disull’enorme quantità di energia richiesta per estrarre(XBT) arrivano dopo che Tesla (TSLA) ha acquistato $ 1,5 miliardi di criptovaluta per il suo bilancio aziendale – e anche dopo cheè stato impegnato a sostenere il valore del meme -driven crypto Dogecoin. Il prezzo di, dogecoin e altre...

udine20 : I Messaggi Contrastanti Di Musk Sui Bitcoin Alimentano Le Ansie Sulle Criptovalute - - udine20 : I Messaggi Contrastanti Di Musk Sui Bitcoin Alimentano Le Ansie Sulle Criptovalute - - 2youjae : do proprio messaggi contrastanti ma bene così pasquale - thegirlwiddahat : @principedelrion per cercare di messaggiarti ho trovato questo profilo e provo dei sentimenti contrastanti perchè s… - laverta17 : OK PER DOVERE DI CRONACA LA SCENA CONTINUA COSÌ In pratica manuel invia i soliti messaggi contrastanti #gfvip6… -