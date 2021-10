Green pass studenti per uscite didattiche: il controllo non lo fa la scuola, viene effettuato all’accesso dei servizi. FAQ (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degliad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte deglipartecipanti ad? L'articolo .

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - borghi_claudio : Ma come? Già finito il nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno? Durato meno di 24 ore. Il 'non c'è alle v… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - ivanacristofane : RT @stopcensura2020: Maglie: “Dal 15 ottobre sarà rivolta dei No Green Pass, la pacchia è finita per il Governo” - Gemma04510476 : RT @daniele19921: @matteosalvinimi @matteosalvinimi molte nazioni sono tornate alla normalità,ora tocca all'Italia. Basta distanze e masche… -