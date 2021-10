Gf Vip, Ainette Stephens offesa da un ex concorrente del reality (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse ore Ainette Stephens ha raccontato alle altre coinquiline della casa del Grande Fratello, un episodio spiacevole vissuto con Francesca Pepe. Quest’ultima, concorrente della scorsa edizione del reality, ha rifiutato di fare una live Instagram per lavoro con la “Gatta Nera”, poichè la riteneva poco famosa. Ainette ha ammesso di essersi sentita offesa da questo comportamento arrogante della Pepe. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Lulù ferita da Manuel Bortuzzo dice tutto quello che pensa: “Sei un muro” La principessa Selassiè accusa il nuotatore di non darle abbastanza attenzioni, creando una situazione che la fa soffrire Nelle scorse ore c’è stata una nuova discussione tra i concorrenti del Grande Fratello: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse oreha raccontato alle altre coinquiline della casa del Grande Fratello, un episodio spiacevole vissuto con Francesca Pepe. Quest’ultima,della scorsa edizione del, ha rifiutato di fare una live Instagram per lavoro con la “Gatta Nera”, poichè la riteneva poco famosa.ha ammesso di essersi sentitada questo comportamento arrogante della Pepe. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Lulù ferita da Manuel Bortuzzo dice tutto quello che pensa: “Sei un muro” La principessa Selassiè accusa il nuotatore di non darle abbastanza attenzioni, creando una situazione che la fa soffrire Nelle scorse ore c’è stata una nuova discussione tra i concorrenti del Grande Fratello: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. ...

