GF Vip 6: la straziante confessione di Lulù (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lulù è al centro dei riflettori del Grande Fratello Vip per la sua tormentata storia con il co-inquilino Manuel Bortuzzo; tra i due ci sono stati diversi baci e abbracci ma ora l’ex promessa del nuoto sembra voler mettere un freno a tutto questo. Nel frattempo Lucrezia ha raccontato una terribile vicenda del suo passato. Lulù vittima di stalking. È questa la terribile vicenda raccontata da una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è al centro dei riflettori del Grande Fratello Vip per la sua tormentata storia con il co-inquilino Manuel Bortuzzo; tra i due ci sono stati diversi baci e abbracci ma ora l’ex promessa del nuoto sembra voler mettere un freno a tutto questo. Nel frattempo Lucrezia ha raccontato una terribile vicenda del suo passato.vittima di stalking. È questa la terribile vicenda raccontata da una delle Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

shareattiva : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip si raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista s… - CastelluccioS : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip sono raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista… - 95_addicted : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip si raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista s… - ASannais : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip sono raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista… - ClaudiaGiunti : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip sono raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista… -