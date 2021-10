FS Italiane | CdA approva semestrale Ricavi in ripresa nonostante restrizioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Statohato la Relazione finanziariadel Gruppo FSal 30 giugno 2021. Ioperativi sono aumentati di 476 milioni di euro (+10%) a circa 5,2 miliardi di euro, a seguito dell’aumento deida servizi di trasporto per 108 milioni di euro, deida servizi di infrastruttura per 376 milioni di euro e degli altrida contratti con la clientela per 4 milioni di euro. Gli altrie proventi invece registrano una variazione negativa pari a 12 milioni di euro. L’EBITDA è stato pari a 376 milioni di euro (518 milioni di euro nel primo semestre del 2020), mentre il risultato netto di periodo è stato pari a -438 milioni di ...