Franco, proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non sostenibile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Ile gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere ...

Advertising

brotto_marco : @CCFCattaneo guarda questo 'genio' messo li che dice - fisco24_info : Franco, proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non sostenibile: 'Non vedrei cashback come misura strutturale' - fisco24_info : Franco: proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non è sostenibile: La previsione di crescita per il 2021 al 6% contenu… - infoiteconomia : Nadef, il ministro Franco: “Proroghiamo il Superbonus ma alla lunga non è sostenibile” - fisco24_info : FRANCO: 'PROROGHIAMO IL SUPERBONUS,MA ALLA LUNGA NON E' SOSTENIBILE: Se ogni italiano fa domanda effetto stratosfer… -