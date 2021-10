Ezio Bosso – Le cose che restano: un docu film sulla vita e le note del Maestro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ezio Bosso – Le cose che restano, film diretto da Giorgio Verdelli, è un documentario che ripercorre vita e carriera del direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano, scomparso il 14 maggio 2020 a soli 48 anni a causa del peggioramento della malattia neurodegenerativa di cui soffriva. La pellicola, presentata fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è al cinema dal 4 al 6 ottobre 2021. 45 Vi raccomandiamo... Philippe Daverio, Gigi Proietti e altri 40 vip a cui abbiamo detto addio nel 2020 Sono tanti i vip morti nel 2020 e alcuni di essi sono scomparsi a causa del coronavirus: ecco chi sono, chi sono stati e perché li ricorderemo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Lechediretto da Giorgio Verdelli, è unmentario che ripercorree carriera del direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano, scomparso il 14 maggio 2020 a soli 48 anni a causa del peggioramento della malattia neurodegenerativa di cui soffriva. La pellicola, presentata fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è al cinema dal 4 al 6 ottobre 2021. 45 Vi raccomandiamo... Philippe Daverio, Gigi Proietti e altri 40 vip a cui abbiamo detto addio nel 2020 Sono tanti i vip morti nel 2020 e alcuni di essi sono scomparsi a causa del coronavirus: ecco chi sono, chi sono stati e perché li ricorderemo ...

