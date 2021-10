Endemol si scusa per le parole «imbecilli e cerebrolesi» colte dal pubblico in un fuori onda del GF Vip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un fuori onda del Grande Fratello Vip aveva fatto discutere molto l’audience social del programma. In modo particolare, nel corso di una diretta, a causa di un errore è stato mandato in onda l’audio di qualcuno che – rivolgendosi a persone non meglio identificate – parlava di una «massa di imbecilli e cerebrolesi» e concludeva la sua frase con «c***i loro». Per questo inconveniente, Endemolm Shine Italy – la società di produzione del Grande Fratello – ha chiesto scusa, dando anche qualche elemento di contesto sulla frase che si è sentita. Regia: “una massa di imbecilli, cerebrolesi… caz*i loro” AIUTO COSA È SUCCESSO MI SENTO MALISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/wG1UYFxwxB — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 4, 2021 LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Undel Grande Fratello Vip aveva fatto discutere molto l’audience social del programma. In modo particolare, nel corso di una diretta, a causa di un errore è stato mandato inl’audio di qualcuno che – rivolgendosi a persone non meglio identificate – parlava di una «massa di» e concludeva la sua frase con «c***i loro». Per questo inconveniente,m Shine Italy – la società di produzione del Grande Fratello – ha chiesto, dando anche qualche elemento di contesto sulla frase che si è sentita. Regia: “una massa di… caz*i loro” AIUTO COSA È SUCCESSO MI SENTO MALISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/wG1UYFxwxB — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 4, 2021 LEGGI ANCHE ...

Peppe_FN : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - giornalettismo : Le parole sono importanti #GFVip #Endemol - Edo_S1 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - MartinaParise5 : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… - giuliaprivato : RT @EndemolShineIT: La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di… -