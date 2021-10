Da carenza medici a rilancio Ssn, al via 32esimo congresso Cimo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rilancio del Servizio sanitario nazionale, la carenza dei medici, il blocco del turn over dei camici bianchi fino al precariato. I problemi della sanità italiana e le possibilità offerte anche dal Pnrr sono tra i temi al centro del 32esimo congresso nazionale elettivo del Cimo, il sindacato che da 75 anni rappresenta i medici, i veterinari e gli odontoiatri, in servizio e in quiescenza Ssn. Il congresso si apre domani a Roma. “La tre giorni si aprirà con la presentazione del programma politico e delle candidature, tra cui quella del presidente nazionale uscente, Guido Quici che dal 22 settembre 2017 guida il sindacato medico italiano con l’obiettivo di proiettarlo verso una rappresentatività più ampia attraverso la Federazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildel Servizio sanitario nazionale, ladei, il blocco del turn over dei camici bianchi fino al precariato. I problemi della sanità italiana e le possibilità offerte anche dal Pnrr sono tra i temi al centro delnazionale elettivo del, il sindacato che da 75 anni rappresenta i, i veterinari e gli odontoiatri, in servizio e in quiescenza Ssn. Ilsi apre domani a Roma. “La tre giorni si aprirà con la presentazione del programma politico e delle candidature, tra cui quella del presidente nazionale uscente, Guido Quici che dal 22 settembre 2017 guida il sindacato medico italiano con l’obiettivo di proiettarlo verso una rappresentatività più ampia attraverso la Federazione ...

