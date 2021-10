Come è cambiata la classifica dei ricchi con la pandemia? La classifica di Forbes (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I lunghi mesi di pandemia globale hanno di certo causato una dura crisi economica. Eppure, secondo le stime di Forbes, i più ricchi hanno visto crescere il loro patrimonio a dismisura. E in alcuni casi la loro ricchezza è lievitata del 40%.I i 400 americani più ricchi, infatti, avrebbero aggiunto, solo per quanto riguarda lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I lunghi mesi diglobale hanno di certo causato una dura crisi economica. Eppure, secondo le stime di, i piùhanno visto crescere il loro patrimonio a dismisura. E in alcuni casi la loro ricchezza è lievitata del 40%.I i 400 americani più, infatti, avrebbero aggiunto, solo per quanto riguarda lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MaurizioDG_tale : @di_reddito @antoluigi54 @assurdistan Credo che come media, data l'affluenza e la débacle del cdx, sia plausibile:… - ruancenter : sono tornata con l'affanno correndo dallo studio della psicologa mi sono cambiata velocemente mi sono messa al comp… - Massimo46572086 : RT @BiancoAzzurro_: 06/11/2020-06/10/2021 In 11 mesi quante cose sono cambiate, la loro felicità come è cambiata? #prelemi - Camilalle_31 : Di rompergli tutti i denti e la faccia di merda che aveva. Lui per fortuna è andato via subito. Non so come riesco… - Giusepp72686358 : RT @BiancoAzzurro_: 06/11/2020-06/10/2021 In 11 mesi quante cose sono cambiate, la loro felicità come è cambiata? #prelemi -