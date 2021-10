Civitavecchia | prima litigano poi aggrediscono i poliziotti | arrestata coppia di fidanzati

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Gli agenti delle volanti del commissariato di, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato due giovani, un 22enne e la fidanzata di anni 21 per lesioni, resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Isono intervenuti poco dopo l’una di questa notte, a seguito della segnalazione al 112 di due ragazzi che litigavano in strada. Sul posto, hanno trovato lache effettivamente stava parlando all’interno della macchina. Sebbene la discussione appariva pacata, gli agenti si sono accorti che la ragazza stava piangendo e pertanto le hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. La giovane, dopo aver rassicurato gli agenti, ha chiarito che si trattava di una normalissima discussione traed assieme al ragazzo concludevano che avrebbero presto fatto rientro ...

Gli agenti delle volanti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato due giovani, G. S. 22enne e la fidanzata V. J. di anni 21 per lesioni, resistenza, violenza e minac ...