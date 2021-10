ALESSANDRA MUSSOLINI | TORNO A BALLANDO | POTREBBE ESSERCI LA VENDETTA POSTUMA!

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), concorrente e finalista l’anno scorso acon le Stelle, torna nello show di Milly Carlucci con un ruolo inedito e ancora top secret. Non tornerà ovviamente in gara ma cosa farà esattamente nel sabato sera di Rai1?succedere di tutto. Sono fatti anche tuoi Matano.lapostuma (riferendosi alle liti con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ndr), ti dico solo questo. Sfarfalleggio, vado, faccio, incursioni, quello che mi viene di fare, faccio! Io ho vissuto l’esperienza dei ballerini, dei concorrenti e quello che non ci hanno fatto passare… quindi dirò la mia. Uno deve parlare, si deve sfogare un poco! Così laalla Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano che ritroverà a ...