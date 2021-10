Al via la campagna di screening oncologici gratuiti dell’Asl (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ha preso il via ieri 5 ottobre “Mi Voglio Bene 2021”, la campagna di screening oncologici gratuiti, promossa, dell’Asl Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori: Pap-test, Mammografia, Melanoma, Colon-Retto. Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali è stata Salerno, appunto, nella giornata di ieri, in Piazza della Concordia, dove dalle 9.00 alle 18.00 ha sostato il truck dell’Asl di Salerno con i suoi operatori, dove è stato possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento di screening Oncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ai 64 anni), ma non è tutto, è stato possibile anche ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ha preso il via ieri 5 ottobre “Mi Voglio Bene 2021”, ladi, promossa,Salerno. Medici in piazza e controlliper la prevenzione dei tumori: Pap-test, Mammografia, Melanoma, Colon-Retto. Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali è stata Salerno, appunto, nella giornata di ieri, in Piazza della Concordia, dove dalle 9.00 alle 18.00 ha sostato il truckdi Salerno con i suoi operatori, dove è stato possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento diOncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ai 64 anni), ma non è tutto, è stato possibile anche ...

