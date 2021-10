Traffico Roma del 05-10-2021 ore 18:30 (Di martedì 5 ottobre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi risolti rimosso gli incidenti segnalati in precedenza sul raccordo anulare per Traffico intenso in carreggiata interna permangono code uscite ospedale Sant’Andrea Salaria e successivamente a partire da Settebagni fino alla rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino a Sita per La Romanina in tangenziale code tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni coda anche tra la sala è riuscita a Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico per Traffico intenso incolonnamenti le due direzioni lungo Viale Dei Parioli sulla Salaria da viale Regina Margherita a piazza di Priscilla e Al Muro Torto dal Galoppatoio a piazzale Flaminio code lungo via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi risolti rimosso gli incidenti segnalati in precedenza sul raccordo anulare perintenso in carreggiata interna permangono code uscite ospedale Sant’Andrea Salaria e successivamente a partire da Settebagni fino alla rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino a Sita per Lanina in tangenziale code tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni coda anche tra la sala è riuscita a Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico perintenso incolonnamenti le due direzioni lungo Viale Dei Parioli sulla Salaria da viale Regina Margherita a piazza di Priscilla e Al Muro Torto dal Galoppatoio a piazzale Flaminio code lungo via ...

