Sono 46 i nuovi positivi in FVG rilevati martedì 5 ottobre

(Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.088 tamponi molecolaristati36contagi con una percentuale dità dello 0,59%.inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati10 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 79 anni di Trieste); scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in ...