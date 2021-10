Santori, Pippo Franco e gli altri: tutti i promossi e i “trombati” eccellenti delle elezioni 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Non solo sindaci, regioni e comuni. Nell’election day 2021 molta dell’attenzione era rivolta ai tanti volti noti, dallo sport allo spettacolo, dall’attivismo alla moda, che si affacciavano spesso per la prima volta a un’elezione politica. Tante le conferme, molti i pronostici rispettati, ma anche qualche sorpresa e alcuni flop addirittura clamorosi. E’ il caso di Pippo Franco, il comico e cabarettista che il candidato sindaco del centrodestra a Roma ha candidato come consigliere nella speranza di strizzare l’occhio a un pubblico tendenzialmente over 60 e cresciuto a cibo e Bagaglino. Chissà quanti voti si porterà dietro, si saranno detti i guru della campagna elettorale, un Pippo Franco oggi 81enne e lontano dalle scene da un pezzo ma che, ai tempi d’oro, a cavallo tra gli ’80 e i ’90, era il mattatore ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Non solo sindaci, regioni e comuni. Nell’election daymolta dell’attenzione era rivolta ai tanti volti noti, dallo sport allo spettacolo, dall’attivismo alla moda, che si affacciavano spesso per la prima volta a un’elezione politica. Tante le conferme, molti i pronostici rispettati, ma anche qualche sorpresa e alcuni flop addirittura clamorosi. E’ il caso di, il comico e cabarettista che il candidato sindaco del centrodestra a Roma ha candidato come consigliere nella speranza di strizzare l’occhio a un pubblico tendenzialmente over 60 e cresciuto a cibo e Bagaglino. Chissà quanti voti si porterà dietro, si saranno detti i guru della campagna elettorale, unoggi 81enne e lontano dalle scene da un pezzo ma che, ai tempi d’oro, a cavallo tra gli ’80 e i ’90, era il mattatore ...

HuffPostItalia : Mattia Santori fa il pieno a Bologna. Flop per Pippo Franco con 32 voti a Roma - fghiosso : RT @Cambiacasacca: I comunisti che prendono per il culo Pippo Franco quando a Bologna Santori coi voti che ha preso deve avere almeno l'ass… - AnnalisaAntas : RT @Cambiacasacca: I comunisti che prendono per il culo Pippo Franco quando a Bologna Santori coi voti che ha preso deve avere almeno l'ass… - BettaninManuela : Mattia Santori fa il pieno a Bologna. Flop per Pippo Franco con 32 voti a Roma | L'HuffPost direi che i bolognesi n… - ClaRosignoli : Mattia Santori l’ennesimo miracolato della PoLLitica per Pippo Franco 32 voti sono anche troppi ?? -