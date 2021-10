Ondata di maltempo | piogge e temporali al Nord e sulle Marche

(Di martedì 5 ottobre 2021)disull'Italia:al. La protezione civile segnala allerta gialla in 14 regioni."Una vasta area depressionaria sul continente europeo interessa ...

Advertising

DPCgov : L'ondata di #maltempo in atto nel nostro Paese ci ricorda quanto è necessario conoscere le buone pratiche di… - 3BMeteo : Mareggiata a #Genova. Il giorno dopo l'ondata di #maltempo - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Mareggiata a Genova: il giorno dopo ondata maltempo #mareggiata #maltempo - Mafara72 : RT @DPCgov: L'ondata di #maltempo in atto nel nostro Paese ci ricorda quanto è necessario conoscere le buone pratiche di #protezionecivile… - elivito : Ondata di maltempo a #Catania dove un forte tornado e un nubifragio con pioggia e grandine si sono abbattuti causan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata maltempo

È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ultimadiche investito l'Italia da Nord a Sud, sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). ...disull'Italia: piogge e temporali al Nord e sulle Marche. La protezione civile segnala allerta gialla in 14 regioni."Una vasta area depressionaria sul continente europeo interessa ...Si è conclusa felicemente il 3 ottobre mattina la storia del "nido Tartaruga Bibbo-Casta", come noi del circolo Legambiente Costa Etrusca l'abbiamo ...L’autostrada è stata chiusa tra Ceva e Savona per allagamenti. Allagamenti stradali si segnalano lungo la strada del Santuario e nella zona di Cairo Montenotte Strade e autostrade. Frane, allagamenti ...