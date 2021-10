Netflix aumenta i prezzi di alcuni abbonamenti: ecco quali e quanto costano ora (Di martedì 5 ottobre 2021) A partire dal 2 ottobre Netflix ha deciso di aumentare i prezzi di alcuni abbonamenti. Questa è la terza volta in cui la piattaforma sceglie di maggiorare i costi. Scopriamo nel dettaglio a quali abbonamenti è destinato il rincaro e, soprattutto, quali siano i costi attuali di tutti i piani. I rincari su due abbonamenti Netflix Netflix ha aumentato i costi di due dei suoi abbonamenti, sia per i nuovi clienti, sia per i già clienti. Nello specifico, ad aumentare sono i piani Standard e Premium. Il primo, fino a poco tempo fa, costava 11,99 euro al mese, mentre adesso passa a 12,99. Il rincaro, dunque, in questo caso è di un solo euro. Tale piano ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) A partire dal 2 ottobreha deciso dire idi. Questa è la terza volta in cui la piattaforma sceglie di maggiorare i costi. Scopriamo nel dettaglio aè destinato il rincaro e, soprattutto,siano i costi attuali di tutti i piani. I rincari su duehato i costi di due dei suoi, sia per i nuovi clienti, sia per i già clienti. Nello specifico, adre sono i piani Standard e Premium. Il primo, fino a poco tempo fa, costava 11,99 euro al mese, mentre adesso passa a 12,99. Il rincaro, dunque, in questo caso è di un solo euro. Tale piano ...

