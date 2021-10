Nasce il comitato unico di garanzia e pari opportunità (Di martedì 5 ottobre 2021) di Monica De Santis L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad istituire il “comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. E lo fa con Con delibera n. 308 del 29.09.2021, aderendo cosi di fatto a ciò che prevede la legge del 4 novembre 2010, n.183, art. 21. La costituzione del comitato unico è stata fortemente voluta dal Presidente Andrea Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e dalla dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai principi veicolati dall’Unione Europea in tema di pari opportunità ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 ottobre 2021) di Monica De Santis L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad istituire il “diper le, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. E lo fa con Con delibera n. 308 del 29.09.2021, aderendo cosi di fatto a ciò che prevede la legge del 4 novembre 2010, n.183, art. 21. La costituzione delè stata fortemente voluta dal Presidente Andrea Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e dalla dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai principi veicolati dall’Unione Europea in tema di...

