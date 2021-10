Mischa Barton torna sul set con il thriller Invitation To a Murder (Di martedì 5 ottobre 2021) L'attrice Mischa Barton farà parte dei protagonisti del film Invitation To a Murder, che verrà diretto dal regista Stephen Shimek. Mischa Barton, l'ex star di The OC, tornerà su un set in occasione del thriller Invitation To a Murder, un progetto che verrà diretto da Stephen Shimek (The Adventure of A.R.I.: My Robot Friend). Il progetto sarà prodotto da ACe Entertainment che lo presenterà ufficialmente a novembre all'American Film Market. La sceneggiatura di Invitation To a Murder è stata firmata da Brian O'Donnell, ispirandosi a una storia originale di Gérard Miller. Al centro della trama c'è un miliardario che vive in solitudine e invita sei persone che apparentemente non si conoscono tra loro sulla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) L'attricefarà parte dei protagonisti del filmTo a, che verrà diretto dal regista Stephen Shimek., l'ex star di The OC, tornerà su un set in occasione delTo a, un progetto che verrà diretto da Stephen Shimek (The Adventure of A.R.I.: My Robot Friend). Il progetto sarà prodotto da ACe Entertainment che lo presenterà ufficialmente a novembre all'American Film Market. La sceneggiatura diTo aè stata firmata da Brian O'Donnell, ispirandosi a una storia originale di Gérard Miller. Al centro della trama c'è un miliardario che vive in solitudine e invita sei persone che apparentemente non si conoscono tra loro sulla ...

